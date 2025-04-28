Субботник прошел у озера Большое и Технических прудов во Фрязине
Фрязино присоединилось ко всероссийскому субботнику. Активисты привели в порядок местные скверы, парки и береговые линии. В том числе территории озера Большое и Технических прудов.
Уборка прошла на шести площадках. Участниками стали сотрудники коммунальных служб и местных предприятий, депутаты, активисты общественных организаций и жители Фрязина.
Помимо общественных территорий, они привели в порядок и памятные места. Организаторы мероприятия выдали им все необходимое: инвентарь, перчатки и мешки для мусора.
Также в благодарность за труд для волонтеров организовали чаепитие.
«Благодарю каждого, кто вышел сегодня на субботник! Ваше неравнодушие делает наш город чище, красивее и уютнее. Вместе — мы сила!» — сказал глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.
Ранее мы рассказывали о том, что санитарную очистку озера Большого провели во Фрязине в рамках акции «Вода России».