Субботник прошел у Барашкинского пруда в Химках

Представители предприятий и бизнеса Химок приняли участие в масштабной уборке популярной в округе зеленой зоны. Они привели в порядок территорию площадью около полутора тысяч гектаров.

Поучаствовали в субботнике сотрудники научно-производственного объединения «Энергомаш», машиностроительного конструкторского бюро «Факел» и «Химкиэлектротранса» и предприниматели Химок. Они убрали мусор и ветки с берегов пруда.

«Субботники — это уже традиция для нашего города. Мы ежегодно собираемся с жителями на разных общественных пространствах, убираемся и готовим Химки к началу нового сезона», — отметил заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев.

Городские субботники в Химках состоятся 29 марта и 5 апреля. Областная уборка пройдет 12 апреля во всех микрорайонах муниципалитета. При этом адреса территорий, на которых наведут порядок, выберут сами жители путем голосования в Telegram-канале главы округа.

Кроме того, специалисты профильных служб продолжают ремонт детских и спортивных площадок, а также приведение в порядок ограждений, дорог и контейнерных площадок.