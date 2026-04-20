Субботник прошел на территории школы № 25 в Балашихе

Более 50 жителей Балашихи вышли на субботник и навели чистоту на территории школы № 25, которая носит имя Героя России Ситникова. Вместе с добровольцами в уборке участвовали депутат Московской областной Думы Владимир Шапкин, депутат горсовета Марина Жирова и активисты «Молодой Гвардии Единой России».

Участники субботника очистили территорию от листвы и мелкого мусора, обрезали кустарники и покрасили различные конструкции на пришкольной территории.

Владимир Шапкин поблагодарил директора школы № 25 Маргариту Дегтяреву за системную ежедневную работу по поддержанию чистоты. Он отметил, что этот субботник является подготовкой к празднованию Дня Победы.

Депутат рассказал, что многократно участвовал в митингах и возложении венков вместе с ветеранами у замечательного мемориала, посвященного погибшим в годы Великой Отечественной войны, который находится на территории школы. Он добавил, что сегодня вокруг этого памятника также навели порядок. Шапкин подчеркнул, что субботник — это русская традиция с незапамятных времен, ведь порядок и чистота, по его словам, являются залогом здоровья и успеха.

Стоит отметить, что в школе № 25 имени Героя России Алексея Ситникова учится более полутора тысяч учеников. Школьный комплекс включает семь зданий: две общеобразовательные школы и пять дошкольных отделений.