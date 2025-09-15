Субботник прошел на побережье Булатниковского пруда в Ленинском округе

В субботнике приняли участие сотрудники администрации, муниципальные депутаты, представители Общественной палаты и отдела защиты окружающей среды, волонтеры и местные жители. Они собрали более 25 кубометров мусора.

Субботник прошел в рамках федерального проекта «Вода России», направленного на сохранение водных объектов и повышение экологической культуры населения.

«Сегодняшняя акция „Вода России“ — это 28-е мероприятие, которое мы проводим в Ленинском округе, направленное на улучшение экологической обстановки. Мы видим, что с каждым годом все больше людей присоединяются к нам, осознавая важность сохранения природы», — приводятся в сообщении слова заместителя главы городского округа Виктории Морозовой.

Отметим, всероссийская акция «Вода России» — часть федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Она проводится с 2014 года и способствует повышению экологической грамотности среди населения страны.