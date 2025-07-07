Субботник прошел на берегу Центрального пруда в деревне Жабкино Ленинского округа

Уборку берега от мусора и аварийных насаждений провели в одном из населенных пунктов Ленинского округа. Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Вода России».

Участниками субботника стали представители отдела защиты окружающей среды и территориального отдела администрации округа, Общественной палаты муниципалитета и учреждения «Благоустройство», а также активные жители деревни.

«Центральный пруд является местом обитания диких серых уток, огарей, белых гусей и нутрий. Убрали свыше 50 кубических метров отходов. Убедительно просим жителей городского округа сохранять чистоту и порядок, убирать за собой мусор после отдыха на природе, заботиться о сохранении биоразнообразия и поддерживать естественное функционирование экосистем», — сказала заместитель главы Ленинского городского округа Виктория Морозова.

Отметим, что всероссийская акция «Вода России» является частью федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Ее проводят с 2014 года.

Кроме того, такие субботники регулярно организуют в Ленинском округе по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.