Субботник прошел на берегу реки Вохонки в Павловском Посаде

Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов сменил деловой костюм на спортивный и вышел на субботник. Участники мероприятия привели в порядок берег реки Вохонки.

С самого утра у реки Вохонки был слышен звук работающих бензопил. После зимы берег нужно было очистить от сухостоя, поваленных деревьев и мусора. В мероприятии приняли участие около 40 человек, в том числе сотрудники администрации муниципалитета и учреждения «Благоустройство».

Спиленные ветки утилизировали на месте с помощью специальной дробилки, которая за считанные секунды перерабатывает древесину в щепу. Стволы покрупнее отправили на дальнейшую переработку. Когда берег расчистили от лишней растительности, началась уборка мусора. Помимо старой листвы, после зимы скопилось много пластиковых бутылок, банок и ветоши. Всех, кто вышел на субботник, угощали горячим чаем с баранками и конфетами.

Субботник стал началом преображения береговой линии у часовни памяти героев 1812 года. В этом году в планах у администрации — построить деревянный настил. Это будет прогулочная зона вдоль русла в сторону Сенной улицы. Все работы ориентировочно планируют завершить до 15 июня.

Если жителям и гостям округа понравится новая прогулочная зона, ее продлят. Второй этап благоустройства планируется на участке от улицы Льва Толстого до улицы Выставкина.