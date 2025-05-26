Субботник прошел на берегу реки Битца в Ленинском округе

В Ленинском округе прошла всероссийская акция «Вода России», в рамках которой организовали субботник на берегу реки Битца. Волонтеры вывезли более 30 мешков мусора.

В администрации отметили, что мусор скапливается на побережье зимой, поэтому важно очистить водоем после таяния снега.

«Мы рады каждому, кто готов внести частичку своей души в экологию нашего городского округа. Важно начинать с себя, воспитывая в подрастающем поколении любовь к чистоте и порядку. Сначала нужно самим беречь природу, а затем требовать этого от других. Чисто не там, повторюсь, где убирают, а там, где не мусорят. Очень приятно, что даже маленькие жители нашего муниципалитета принимают участие в таких мероприятиях», — сказала заместитель главы городского округа Виктория Морозова.