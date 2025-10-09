Субботник прошел на берегу озера Бисерово в Богородском округе

В Богородском округе прошла экологическая акция, направленная на улучшение состояния природы. Сотрудники Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес», представители организации «ВОСВОД», активисты и волонтеры объединились для уборки территории Кудиновского участкового лесничества.

В мероприятии приняли участие около 20 человек. Место для акции выбрали не случайно: Бисерово озеро является ближайшим реликтовым водоемом к столице и охраняется как памятник природы регионального значения. Оно привлекает множество людей, желающих насладиться чистотой и уединением.

Участники акции вооружились граблями, метлами, перчатками и мусорными пакетами, приступив к работе с энтузиазмом. В ходе уборки на площади более трех гектаров удалось собрать почти два кубометра бытового мусора. Для вывоза собранных отходов была привлечена специальная техника.

Старший участковый лесничий Владимир Краснов призвал граждан бережно относиться к природе. Он отметил, что неубранный мусор ухудшает санитарное состояние леса и увеличивает риск возникновения пожаров, а также подчеркнул важность совместных усилий по охране окружающей среды.