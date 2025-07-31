Субботник прошел на берегу Дрожжинского пруда в Ленинском округе

Субботник на берегу Дрожжинского пруда в поселке Новодрожжино прошел в рамках всероссийского проекта «Вода России». В нем приняли участие муниципальные депутаты, неравнодушные жители, предприниматели и сотрудники отдела защиты окружающей среды.

Активисты убрали неразлагаемый мусор и ветки, скосили лишнюю растительность.

«Дрожжинский пруд является местом обитания диких уток, бобров и даже черепах. Вместе с активными жителями, представителями депутатского корпуса, предпринимательского сообщества, сотрудниками отдела защиты окружающей среды и территориального отдела администрации муниципалитета, а также МБУ „Благоустройство“ собрали остатки строительного и бытового мусора, убрали последствия отдыха на природе граждан — более 10 кубометров отходов. Вместе мы делаем наш округ чище!» — сказала заместитель главы Ленинского городского округа Виктория Морозова.

Всероссийская акция «Вода России» — часть федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экологическое благополучие». Ее проводят с 2014 года для просвещения жителей, привлечения внимания общественности к охране окружающей среды. В 2025 году в Ленинском округе очистили территорию пяти водных объектов.

«Убедительно просим жителей городского округа сохранять чистоту и порядок, убирать за собой мусор, заботиться о сохранении биологического разнообразия и поддержании естественного функционирования экосистем», — добавила Виктория Морозова.