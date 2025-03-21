Субботник пройдет в Павловском Посаде 22 марта

В округе 22 марта пройдет общегородской субботник. Экологическая акция начнется в 09:00. Принять участие в ней может каждый желающий.

Организаторы субботника обеспечат необходимым инвентарем для уборки, включая мешки для мусора и перчатки, которые будут выдаваться непосредственно на месте проведения мероприятия.

«Мы приглашаем всех, кто желает присоединиться к нашему субботнику. Будем рады видеть вас, вместе сделаем город лучше!», — отметил глава городского округа Денис Семенов.

Первый весенний субботник в округе прошел досрочно. В ходе мероприятия активные местные жители, представители общественных организаций и сотрудники социальных учреждений объединили усилия для очистки территорий от накопившегося за зиму мусора. Участники субботника собрали сухие листья и ветки, а также привели в порядок городские клумбы.