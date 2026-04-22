Субботник пройдет в парке в Одинцове 25 апреля

Культурное мероприятие организует молодежный центр округа в усадьбе Олсуфьевых в Ершово. Для всех желающих будет открыт свободный доступ на территорию усадьбы.

Начало культурного события запланировано на 11:00. Это будет совместная уборка территории парка — очистка от сухих деревьев, веток, листвы и мусора. Также пройдет презентация туристического маршрута, где можно будет пройти по новой экскурсионной дороге и узнать интересные факты об истории усадьбы.

В этот день запланирован классический концерт у главного дворца, а в завершение мероприятия состоится чаепитие — теплая дружеская атмосфера и угощение для всех участников.

Усадьба «Ершово» — объект культурного наследия федерального значения и важная часть русской истории. Здесь бывали Афанасий Фет и представители императорской семьи. В свое время в усадьбе хранились произведения искусства, которые сегодня можно увидеть в крупнейших музеях страны.