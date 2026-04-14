Субботник пройдет на 38 площадках Одинцовского округа 18 апреля

В Одинцовском округе продолжается традиционный месяц чистоты и благоустройства. Очередной масштабный субботник пройдет 18 апреля и охватит сразу 38 площадок.

География субботника охватывает почти все территориальные управления округа. Уборка пройдет в Одинцове, Звенигороде, Голицыне, Кубинке, Ершове, Горках-2, Успенском, Жаворонках, Больших Вяземах, Заречье, Немчиновке, Новоивановском и других населенных пунктах.

Принять участие в уборке смогут все желающие. Организаторы предоставят грабли, метлы, лопаты, мешки для мусора и рабочие перчатки. Цель мероприятия — подготовить муниципалитет к майским праздникам, избавить общественные пространства от мусора, накопившегося за зиму.

Участники субботника займутся сбором бытового мусора и прошлогодней листвы, обрезкой кустов, уборкой газонов и детских игровых площадок. Уже сейчас идет активная подготовка к самому крупному субботнику сезона. Он пройдет 25 апреля одновременно с Всероссийским субботником.