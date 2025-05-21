Субботник по уборке упавших деревьев и сухостоя прошел в Солнечногорске

Субботник по расчистке территорий от упавших деревьев и сухостоя прошел в Солнечногорске. Последствия урагана ликвидировали на улице Красной, в микрорайоне Тимоново и поселке Алабушево.

Работникам муниципального бюджетного учреждения «Дирекция единого заказчика городского округа Солнечногорск», «СолнСпас» и других служб активно помогали глава округа Константин Михальков, его заместители, представители администрации, депутаты, подведомственные учреждения, управляющие компании и жители. Они опилили стволы и ветки, а порубочные остатки измельчали в щепу на дробилках. Всего в округе после шторма убрали более 2000 деревьев.

«Из любой сложной ситуации нужно выходить вместе, сообща. Этот день мы посвятили помощи ребятам наших муниципальных бюджетных учреждений, чтобы они немного передохнули. Коммунальщики работают круглосуточно, в несколько смен. Уборку будем продолжать до полной отработки всех заявок жителей», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.