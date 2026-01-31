Субботник по уборке снега прошел в Воскресенске

В Воскресенске 31 января прошел масштабный зимний субботник, в котором приняли участие более 1100 человек. Общими усилиями жителей, администрации, коммунальщиков и волонтеров были расчищены ключевые социальные объекты и общественные пространства округа.

В акции участвовали сотрудники администрации, депутаты, работники коммунальных служб, представители общественных организаций, волонтеры и активные горожане. Для эффективной работы была задействована специализированная техника, а всем участникам выдали необходимый инвентарь. Глава городского округа Алексей Малкин лично присоединился к уборке вместе со своими заместителями.

«Я и все мои заместители тоже присоединились к уборке снега. Общими усилиями расчищали снег на территориях у социальных объектов и на общественных пространствах округа. Благодарю коммунальные службы, управляющие организации, волонтеров, коллег, а также жителей, принявших участие в уборке. Поддержание порядка — наша общая задача», — подчеркнул Алексей Малкин. Субботник стал наглядным примером эффективного взаимодействия власти и общества для создания комфортной и безопасной городской среды.