Субботник по уборке снега прошел в Серпухове

Основной фронт работ развернулся на ключевых городских площадках. Участники субботника сосредоточили силы на расчистке Сенной площади и улицы Ворошилова. Также особое внимание уделили прилегающим территориям социально значимых объектов — учреждений культуры, спорта и образования. Пока сотрудники администрации приводили в порядок центр, штатные бригады коммунальщиков смогли оперативно выехать в удаленные сельские населенные пункты округа, где потребность в технике и рабочих руках была особенно острой.

«Приведение этих площадок в порядок было первоочередной задачей для обеспечения беспрепятственного доступа к ним после праздничных дней. Спасибо каждому, кто сегодня смело взял в руки инвентарь и присоединился к доброму делу. Мы эффективно расчистили от снега пешеходные зоны, общественные пространства и парковочные карманы», — отметил Алексей Шимко.

Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат благоустройства» переведено на круглосуточный режим. Ежедневно на дорогах округа задействовано 50 единиц спецтехники и 220 дорожных рабочих.