Субботник по уборке снега прошел в Серпухове
В минувшую субботу центральные улицы Серпухова стали местом проведения массового субботника. Возглавил инициативу глава округа Алексей Шимко.
Основной фронт работ развернулся на ключевых городских площадках. Участники субботника сосредоточили силы на расчистке Сенной площади и улицы Ворошилова. Также особое внимание уделили прилегающим территориям социально значимых объектов — учреждений культуры, спорта и образования. Пока сотрудники администрации приводили в порядок центр, штатные бригады коммунальщиков смогли оперативно выехать в удаленные сельские населенные пункты округа, где потребность в технике и рабочих руках была особенно острой.
«Приведение этих площадок в порядок было первоочередной задачей для обеспечения беспрепятственного доступа к ним после праздничных дней. Спасибо каждому, кто сегодня смело взял в руки инвентарь и присоединился к доброму делу. Мы эффективно расчистили от снега пешеходные зоны, общественные пространства и парковочные карманы», — отметил Алексей Шимко.
Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат благоустройства» переведено на круглосуточный режим. Ежедневно на дорогах округа задействовано 50 единиц спецтехники и 220 дорожных рабочих.