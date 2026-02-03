Субботник по уборке снега прошел в Наро-Фоминске

Январь 2026 года официально вошел в историю метеонаблюдений как один из самых снежных месяцев за последние десятилетия. Рекордные показатели осадков стали вызовом для городской инфраструктуры и коммунальных служб, работающих в усиленном режиме.

Главной силой в борьбе со стихией стали сами жители. В минувшие выходные во всех поселениях округа прошли масштабные субботники. Сотни добровольцев вышли на расчистку территорий, прилегающих к социально значимым учреждениям.

«Основной упор был сделан на обеспечение безопасных подходов к поликлиникам, образовательным центрам, школам и детским садам. Благодаря слаженной работе активистов, пути для пешеходов и проезды для спецтранспорта были освобождены от снежных завалов в кратчайшие сроки. Эта кампания по уборке снега стала наглядным примером сплоченности местного сообщества», — сообщили организаторы.