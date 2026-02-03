Субботник по уборке снега прошел в Егорьевске

Округ присоединился к общерегиональной акции по ликвидации последствий аномальных снегопадов. В рамках масштабного субботника основные усилия участников были сосредоточены на обеспечении беспрепятственного доступа к социально значимым объектам муниципалитета.

Главными точками приложения сил стали территории, прилегающие к поликлиникам № 1 и № 2, а также к детской поликлинике. Выбор локаций не случаен: ежедневно эти учреждения посещают сотни пациентов, включая пожилых людей и родителей с маленькими детьми.

«Это стратегически важные места. Наша задача — сделать так, чтобы каждый житель мог спокойно и безопасно дойти до врача. Чистота и ухоженность территорий у больниц — наш безусловный приоритет», — отметил глава округа Дмитрий Викулов.

Вместе с сотрудниками администрации и депутатами местного Совета работали активисты «Молодой Гвардии», волонтерские организации и неравнодушные жители округа.