Субботник по очистке берегов озера Круглого прошел в Дмитровском округе

Экологическое мероприятие состоялось 25 июля в деревне Рыбаки. Участники собрали более 15 кубометров мусора и привели в порядок около трех километров береговой линии.

Субботник провели в рамках подготовки к очистке водоема по губернаторской программе Московской области «100 прудов и озер».

В нем участвовали сотрудники отдела экологии администрации округа, учреждения «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство», советник главы округа Николай Миньков, представители местного отделения Российского военно-исторического общества, водолазы и жители близлежащих деревень и сел.

Глава округа Михаил Шувалов поблагодарил всех за вклад в подготовку озера к очистке и подчеркнул, что сохранение природы — общее дело. Он напомнил, что чистота водоемов начинается с ответственности каждого.

С 30 июля подрядная организация приступит к основному этапу работ: специалисты очистят водную гладь от растительности, уберут мусор и аварийные деревья.