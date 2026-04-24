Субботник по очистке берега Москвы-реки пройдет в Воскресенске 7 мая

Городской округ присоединится к всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России». Запланирована уборка берега Москвы-реки со стороны микрорайона Новлянский.

Субботник начнется 7 мая в 10:00. Инвентарь — мусорные мешки и перчатки — участникам выдадут на месте. Также будет организована культурная программа.

Всех неравнодушных жителей городского округа приглашают принять участие в уборке.

Акция является частью федерального проекта «Вода России» и реализуется в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Она способствует повышению экологической грамотности среди населения страны, в том числе привлекает внимание общественности и молодого поколения к охране и улучшению качества водных ресурсов.

Акция проводится уже 12-й год подряд, и Московская область остается ее неизменным участником.