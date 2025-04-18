Субботник по благоустройству памятников воинской славы прошел в Балашихе

Работы по благоустройству памятников и обелисков воинской славы проводят в Балашихе в преддверии 80-й годовщины Великой Победы. Одним из обновленных мемориалов стал обелиск, посвященный героизму работников Балашихинской хлопкопрядильной фабрики, отдавших свои жизни в годы Великой Отечественной войны.

В субботнике по приведению памятника в порядок приняли участие заместитель главы городского округа Максим Сидоркин и председатель Совета депутатов Геннадий Попов. К акции присоединились неравнодушные жители, студенты колледжа «Энергия», волонтеры и активисты «Молодой Гвардии».

«Сегодня с предприятием МБУ „Благоустройство-Балашиха“ мы провели работы по озеленению, высадили около двухсот цветов на двух клумбах, обновили покраску ограждений, опилили сухие деревья, восстановили надписи на плитах», — отметил Максим Сидоркин.

Обелиск боевой славы работникам Балашихинской хлопкопрядильной фабрики, павшим в годы Великой Отечественной войны, был установлен в 1963 году. На мемориальных плитах золотыми буквами вписаны фамилии 357 ткачей, чьи имена навсегда остались в истории города как символ мужества и самоотверженности.

В городе насчитывается более 60 памятников, посвященных событиям Великой Отечественной войны и выдающимся личностям. Все они будут комплексно подготовлены к 9 мая.