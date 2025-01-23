Субботник ко Дню освобождения Подмосковья от фашистов прошел в Дубне

Памятной дате посвятили патриотическую акцию, которая состоялась в сквере 40-летия Победы. Ученики гимназии № 8, волонтеры и коммунальщики устроили субботник на территории у памятника.

Мероприятие стало одним из первых шагов подготовки и благоустройства мемориальных площадок к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участники субботника привели в порядок территорию сквера — вырубили сорную поросль, подстригли живую изгородь из кустарников и собрали мусор.

Сквер и памятник были заложены к 40-летию Победы в 1985 году педагогами и учениками гимназии № 8. «Сейчас эти люди уже выросли, а мы подхватили эстафету. И сейчас проводим здесь митинги, ухаживаем за окружающей природой», — рассказала воспитанница гимназии Елизавета Евдокимова.

Участники акции почтили память павших в Великой Отечественной войне минутой молчания и возложили живые цветы на мемориальный камень, установленный в сквере.