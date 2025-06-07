Субботник ко Дню эколога прошел на берегу ручья Поныри в Щелкове

Небольшой инструктаж и выдача инвентаря — с этого началась акция по очистке береговой линии ручья Поныри на улице Пустовской в Щелкове. Акция проводится по инициативе Министерства природы России в рамках реализации федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие».

Главные инструменты во время уборки — перчатки, грабли и мусорный мешок.

«Люди. Их отношение к экологии, к природе. Загрязняют сами же. Выкидывают мусор в неположенных местах. Природа от этого страдает», — сказала участница экологической акции Наталья Завязкина.

Активисты находили на берегу бутылки, пластик, использованную тару от продуктов и даже мебель.

«Шины доставали огромные. Еще мебель разрушенную. До свалки не доходят, а выбрасывают на речку», — добавила участница экологической акции Гузель Валеева.

Субботник провели по инициативе Министерства природы России в рамках реализации федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие». Основная цель — очистка берегов от мусора.