Субботник ко Дню эколога прошел на берегу ручья Поныри в Щелкове
Небольшой инструктаж и выдача инвентаря — с этого началась акция по очистке береговой линии ручья Поныри на улице Пустовской в Щелкове. Акция проводится по инициативе Министерства природы России в рамках реализации федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие».
Главные инструменты во время уборки — перчатки, грабли и мусорный мешок.
«Люди. Их отношение к экологии, к природе. Загрязняют сами же. Выкидывают мусор в неположенных местах. Природа от этого страдает», — сказала участница экологической акции Наталья Завязкина.
Активисты находили на берегу бутылки, пластик, использованную тару от продуктов и даже мебель.
«Шины доставали огромные. Еще мебель разрушенную. До свалки не доходят, а выбрасывают на речку», — добавила участница экологической акции Гузель Валеева.
Субботник провели по инициативе Министерства природы России в рамках реализации федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие». Основная цель — очистка берегов от мусора.
«Мы уже неоднократно здесь проводим акцию. Получается так, что он постоянно претерпевает засорение. Здесь отдыхают жители местные. Но самое печальное то, что они не убирают за собой мусор», — сказал главный эксперт отдела экологии охраны окружающей среды администрации городского округа Щелково Кирилл Цурков.
За несколько минут экозащитники заполнили площадку отходами. Собрали десятки мешков с различным мусором. Следующая акция запланирована на начало августа. Экологический патруль выйдет на субботник в окрестностях деревни Медвежьи озера.