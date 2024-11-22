Субботник к 83-летию битвы за Москву и обороны Каширы прошел в Красногорске

У мемориального комплекса «Рубеж обороны Москвы» провели субботник к 83-летней годовщине битвы в 1941 году. В мероприятии приняли участие молодогвардейцы, депутаты, активные жители, сотрудники коммунальных служб из Нахабина и Красногорска.

Участники субботника убрали листву, собрали мусор и возложили цветы.

«Именно здесь в декабре 1941 года наступил переломный момент в ходе Великой Отечественной войны, и именно здесь защищались рубежи Москвы. Ежегодно мы это делаем: в преддверии праздника приезжаем на место, проверяем состояние памятника, вносим свой вклад в его содержание, помогаем нашей городской службе», — уточнил заместитель председателя Совета депутатов в Красногорске Богдан Андриянов.