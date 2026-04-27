Субботник и развлекательные мероприятия провели в парках Воскресенска

В парках Воскресенска 25 апреля прошло общеобластное мероприятие «Весенняя перезагрузка», объединившее заботу об окружающей среде и развлекательную программу. Оно стало поводом для проведения всероссийского субботника.

На главной площади парка усадьбы Кривякино работала площадка для голосования за проекты благоустройства. Дом культуры «Цементник» совместно с предпринимателем провели акцию «ПроБумагу» по сбору макулатуры. Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» предложил игру «ЭкоКорнХол», знакомящую с правилами сортировки отходов.

Театр ростовых кукол «Софит» показал представление «Весне дорогу!». Для желающих проявить творческие способности организовали мастер-классы. Кульминацией дня стало открытие фонтана «Счастье», ознаменовавшее начало теплого сезона. Глава округа Алексей Малкин поздравил всех с этим событием.

В парке культуры и отдыха «Москворецкий» для жителей организовали разнообразные развлекательные активности. Для юных посетителей провели игровую программу «Цветомания» с конкурсами «Светофор», «Цветовой лабиринт», «Цветные загадки» и «Волшебный кружок». В течение мероприятия в парке работал бар-самовар «По чайку!».