Более тысячи заявок обработала приемная комиссия техникума в Ступине

Ступинский техникум имени А. Т. Туманова открыт для абитуриентов. В этом году учебное заведение выпустило 415 специалистов, а приемная комиссия уже получила более тысячи заявлений.

Техникум активно участвует в федеральном проекте «Профессионалитет». Студенты обучаются по сокращенной программе на современном оборудовании, которое полностью соответствует условиям реальных производственных цехов. Кроме того, техникум гарантирует трудоустройство после окончания учебы.

Среди востребованных специальностей в этом году выделяются металлургия, топливно-энергетический комплекс и СМИ и коммуникационные технологии. Также идет набор на такие направления, как управление качеством продукции, операционная деятельность в логистике, финансы и другие.

Во время обучения студенты проходят оплачиваемые стажировки и практику на ведущих предприятиях Ступино, таких как СМК, СМПП, «Аэросила», химзавод, «Россети» и других. Работодатели активно «ведут» студентов с первого курса и ждут их в качестве дипломированных специалистов.

«Ступинский техникум сегодня — это современный образовательный хаб. Мы не просто даем знания, мы формируем профессиональную элиту округа. Наши выпускники выходят из стен техникума готовыми мастерами, которых работодатели буквально расхватывают еще на этапе защиты дипломов», — отметил директор техникума Виктор Датский.

В этом году техникум готов принять 350 первокурсников на бюджетные места, а также предусмотрены места с оплатой стоимости обучения без ограничений. Средний балл аттестата варьируется от 3,3 до 4,9 в зависимости от выбранного направления.

Прием документов на очную форму обучения продлится до 17 августа. Подать документы можно онлайн через Портал государственных и муниципальных услуг Московской области (РПГУ) или очно в приемную комиссию техникума.

График работы приемной комиссии: пн-пт с 9:00 до 16:00 без перерыва.

Номер телефона приемной комиссии: +7(496)642-56-21.