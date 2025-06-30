Ступинский техникум и «Мособлэнерго» будут сотрудничать в подготовке специалистов

Ступинский техникум им. А. Т. Туманова и «Мособлэнерго» заключили договор о сотрудничестве в подготовке кадров в сфере электроэнергетики. Об этом сообщили в Минэнерго Подмосковья.

Образовательное учреждение будет взаимодействовать с подразделения «Мособлэнерго» в Ступине и Кашире. Сама компания обязуется заключать договора о целевом обучении, приглашать студентов на производственную практику и брать выпускников на работу.

В ведомстве отмечают, что в рамках договоренностей запланированы встречи с будущими студентами и их родителями, а также дни открытых дверей.

Помимо этого, организация планирует поставить в техникум необходимое оборудование для обучения специалистов и обещает привлекать ребят к профессиональным соревнованиям, которые проводятся на учебном полигоне в Ликино-Дулеве.

Фактически Ступинский техникум им. А. Т. Туманова и «Мособлэнерго» налаживают взаимодействие с 2020 года. Подписание лишь обозначило серьезность договоренностей в подготовке молодых электроэнергетиков Подмосковья.