Ступинский химический завод запустил новые производственные помещения

Ступинский химический завод запустил новые производственные площади после года работы над проектом. Теперь предприятие представляет собой мощный комплекс с реакторным залом для приготовления моющих средств, двумя залами розлива и собственными участками для выдува полимерной тары и производства крышек.

Как подчеркнул генеральный директор АО «Ступинский химический завод» Роман Сергиенко, на предприятии установлено современное оборудование, обеспечивающее полный цикл производства — от варки состава до упаковки готового продукта. Здесь изготавливаются ключевые продукты компании: средства для стирки и кондиционеры, средства для мытья посуды, мытья полов и жироудалители.

Особенностью нового цеха является его высокая производительность. Мощности позволяют дополнительно выпускать более 300 тысяч единиц готовой продукции в сутки. Предприятие самостоятельно производит упаковку, изготавливая до 130 тысяч флаконов и 200 тысяч крышек ежесменно. Собственное производство тары и крышек в рамках одного участка позволяет не зависеть от внешних поставщиков и гарантировать качество упаковки для брендов.

Обслуживанием всех машин и производственных линий занимаются 45 человек. Высокий уровень автоматизации производства позволил минимизировать ручной труд и значительно повысить эффективность работы каждого сотрудника. Всего на предприятии трудятся около 1200 человек, которые являются жителями Ступино и ближайших городов.