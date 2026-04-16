Ступинский химический завод расширяет ассортимент и сотрудничает с вузами

Ступинский химический завод продолжает адаптироваться к меняющимся потребностям рынка, вводя в производство новые продукты. Теперь предприятие выпускает арома-гели для чистки сантехники, средства для мытья полов с приятным запахом и парфюмированный кондиционер для белья в гранулах.

Заместитель директора по маркетингу АО «СХЗ» Юлия Шатунова отметила, что ключевая особенность новинок — это тенденция к «арома-уборке». Потребители предпочитают средства, которые не только эффективны, но и имеют приятный аромат.

Завод сохраняет лидирующие позиции в отрасли и был удостоен звания лауреата государственной премии «Лучшее предприятие отрасли 2025». Юлия Шатунова подчеркнула, что эта награда — результат многолетнего опыта, философии качества и готовности к инновациям.

Кроме того, Ступинский химический завод активно сотрудничает с вузами, предоставляя студентам возможность получить реальный опыт работы на производстве. Среди партнеров предприятия — Ступинский техникум им. Туманова, Озерский филиал Егорьевского техникума, Ивановский государственный химико-технологический университет и Нижегородский государственный технологический университет.