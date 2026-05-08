Ступинские шашисты готовятся к мировому первенству

Спортсмены из спортивной школы олимпийского резерва имени В. М. Боброва в городском округе Ступино готовятся к первенству мира по шашкам. Право выступить на соревнованиях такого уровня они получили после успешного выступления на первенстве Европы.

В конце апреля ступинские шашисты вернулись с турнира в турецком городе Кемер с новыми достижениями. В соревнованиях участвовали 130 человек из 9 стран, включая Беларусь, Молдову, Грузию, Венгрию и другие.

Дебютантка соревнований такого уровня — 10-летняя Серафима Рассказова — завоевала золотую медаль в классических шашках и две серебряные медали в быстрой и молниеносной игре. Тренер высшей категории, гроссмейстер России Николай Макаров отметил целеустремленность юной спортсменки.

Чемпион мира по шашкам Лев Грошев, воспитанник тренера Игоря Мельцера, завоевал серебряную медаль в классической программе и бронзовую медаль в быстрой программе.

После первенства Европы спортсмены из СШОР им. В. М. Боброва получили право выступить на первенстве мира, которое пройдет в Турции с 1 по 10 ноября. Перед этим у ребят будет еще несколько важных турниров — всероссийские соревнования в Орле в начале августа и всероссийские соревнования в городском округе Ступино.