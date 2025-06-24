Ступеньки у дома № 7 на Вишневом бульваре отремонтируют в Чехове

Благоустройство начали проводить после того, как пожилая жительница города упала на крыльце и получила перелом руки. После оказания первой помощи пострадавшую доставили в травматологическое отделение, где ей наложили гипс.

Представители администрации взял под контроль инцидент, произошедший на днях. Работы по текущему ремонту входных групп, по указанному адресу, включены в план работ на 2025 год и будут выполнены до конца третьего квартала.

Также сообщается, что в управляющей компании «Чеховское благоустройство» принимают заявки в офисе, расположенном по адресу: улица Новослободская, дом № 7, второй этаж. С 8:00 до 17:00 диспетчеры ведут прием звонков по номеру +7 919 107-42-25, а с 17:00 до 8:00 по телефону +7 919 105-80-30. Кроме того, обратится с просьбой можно на электронную почту управляющей компании.