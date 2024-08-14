Ступени с пандусом оборудовали в доме № 25 на Полянской улице в Коломне

Работы по обустройству доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья прошли в Коломне. Там у двух подъездов дома № 25 по Полянской улице оборудовали новые ступени с пандусом.

Сначала сотрудники департамента городского хозяйства полностью обновили площадку перед входом в подъезд. После рабочие начали монтировать каркас ступеней и пандуса.

«Латать отдельные ямы в ступенях нецелесообразно, поэтому мы создаем поверх старого крыльца новый металлический каркас и заливаем его бетоном», — прокомментировал начальник электромонтажного участка «ДГХ» Руслан Юдаев.

При этом рабочие не планируют менять изначальное количество ступеней крыльца. Также они используют качественный бетон, чтобы конструкция была жесткой.

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