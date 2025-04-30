Ступени подъезда жилого дома № 3 на Солнышевской улице обновят в Чехове

Заместитель руководителя муниципалитета Вадим Шевырев проверил состояние домов № 3 на Солнышевской улице и № 26 на улице Чехова, а также прилегающие территории. Выявленные неисправности устранят до конца мая.

В ходе проверки жилого дома № 3 на улице Солнышевской выявили ненадлежащее состояние ступеней у подъездов. Входные группы будут отремонтированы для комфорта жителей. Кроме того, в порядок приведут объекты на детских и спортивных площадках. Уже закупают необходимые комплектующие.

Вопросы по благоустройству жители Чехова могут задать в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Чехов по телефону: 8 (496) 723-00-04.

Также обратиться можно в Управление благоустройства администрации городского округа Чехов по телефону: 8 (496) 727-91-10. Еще одна организация, которая отвечает за наведение порядка в округе — «Чеховское благоустройство»: 8 (800) 300-87-43.