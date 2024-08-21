Ступени одного из сходов пешеходного моста обновили на ж/д станции в Лобне

В Лобне продолжается ремонт пешеходного моста на одноименной станции Московских центральных диаметров. Специалисты завершили монтаж ступенек, а на одном из сходов в сторону микрорайона Восточный устанавливаются направляющие для удобства и безопасности пешеходов.

В рамках текущих работ также меняется освещение, монтируется вентиляция, а на пешеходной части моста оборудуют витражи, что придаст объекту современный вид.

Ожидается, что через две недели поступят необходимые детали для замены перил. Работы начнутся сразу после их получения.

Подрядчик планирует завершить ремонт моста до конца сентября. Это временное решение направлено на обеспечение безопасности и комфорта пассажиров. В дальнейшем в районе МЦД планируется строительство современного конкорса. Сейчас идет разработка проекта, который будет передан на государственную экспертизу в первом квартале 2025 года.

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