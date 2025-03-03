Студотряды Подмосковья присоединились к трудовому проекту в сфере судостроения

Более 20 студентов из Подмосковья прошли отбор на зимний этап Всероссийского проекта «Арктика». Они, вместе с ребятами из других регионов, отправятся в Северодвинск, где будут работать электромонтажниками на судостроительных верфях. Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

«Всероссийский производственный студенческий проект „Арктика“ объединяет молодежь из разных регионов страны для работы в условиях Крайнего Севера. Проект направлен на укрепление кадрового потенциала Арктической зоны России, развитие инфраструктуры и подготовку специалистов, готовых к работе в экстремальных климатических условиях», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

По ее словам, свыше 70 студентов из десяти регионов России будут задействованы на строящихся в Северодвинске кораблях для военно-морского флота. В 2024 году студотрядовцы помогали в строительстве атомных подводных лодок.

«Студенческие отряды Московской области — это драйверы реальных перемен. Многие из ребят ранее не имели специализации в электромонтаже, но прошли интенсивное обучение и получили свидетельства по профессиям „электромонтер“ и „электрик“, чтобы принять участие в проекте», — добавил руководитель студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.

Все участники официально трудоустроятся на объекты АО «СПО „Арктика“» и займутся строительством и ремонтом кораблей ВМФ. Лучшие по итогам работы смогут получить постоянное место в компании. Напомним, зимний этап проекта продлится до 30 апреля.