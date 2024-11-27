Студию рисования песком откроют в Лобне 30 ноября

Горожанам представят студию Sand art, где можно будет освоить технику рисования песком. На открытии горожанам расскажут о пользе песочной анимации, их познакомят с программами для участников разных возрастов и уровней подготовки. Гости мероприятия увидят, как создают песочные картины, для них специалист создаст новогодние пейзажи. Все желающие смогут попробовать свои силы в этом виде искусства на творческом мастер-классе.

Собравшихся на открытие студии угостят чаем со сладостями. Мероприятие пройдет в лобненском Центре досуга «Восточный» 30 ноября, в 16:00 и в 18:00 по адресу: улица Окружная, дом № 11, корпус 3. Принять участие могут все желающие.

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