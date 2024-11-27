Студию рисования песком откроют в Лобне 30 ноября
Жителей городского округа Лобня 30 ноября приглашают на открытие творческой студии Sand art. Там пройдут занятия по рисованию песком.
Горожанам представят студию Sand art, где можно будет освоить технику рисования песком. На открытии горожанам расскажут о пользе песочной анимации, их познакомят с программами для участников разных возрастов и уровней подготовки. Гости мероприятия увидят, как создают песочные картины, для них специалист создаст новогодние пейзажи. Все желающие смогут попробовать свои силы в этом виде искусства на творческом мастер-классе.
Собравшихся на открытие студии угостят чаем со сладостями. Мероприятие пройдет в лобненском Центре досуга «Восточный» 30 ноября, в 16:00 и в 18:00 по адресу: улица Окружная, дом № 11, корпус 3. Принять участие могут все желающие.
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