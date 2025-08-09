Студия из Подольска приняла участие в массовом исполнении танца в Грузии
Трайбл-студия «Терра» из Подольска приняла участие в мероприятии «Гандагана собирает друзей». Вместе с местными танцевальными группами она станцевала национальный аджарский танец.
Представители культурно-досугового центра «Южный» вместе с руководителем Элеонорой Лисицкой побывали в солнечной Грузии. Они приняли участие в массовом исполнении гандаганы, или аджарского танца, который символизирует дружбу и гостеприимство.
Вечер объединил на сцене танцоров, певцов и музыкантов. Подольчан встречали с теплом и устроили большое застолье.
Кульминацией встречи стал общий национальный танец, который объединил людей разных национальностей. Кроме того, гости фестиваля могли познакомиться с культурой, кухней, традициями и ремеслами горной Аджарии.
Отметим, что фестиваль сельского туризма «Гандагана» проводится в Батуми с 2015 года.