Студия из Подольска приняла участие в массовом исполнении танца в Грузии

Трайбл-студия «Терра» из Подольска приняла участие в мероприятии «Гандагана собирает друзей». Вместе с местными танцевальными группами она станцевала национальный аджарский танец.

Представители культурно-досугового центра «Южный» вместе с руководителем Элеонорой Лисицкой побывали в солнечной Грузии. Они приняли участие в массовом исполнении гандаганы, или аджарского танца, который символизирует дружбу и гостеприимство.

Вечер объединил на сцене танцоров, певцов и музыкантов. Подольчан встречали с теплом и устроили большое застолье.

Кульминацией встречи стал общий национальный танец, который объединил людей разных национальностей. Кроме того, гости фестиваля могли познакомиться с культурой, кухней, традициями и ремеслами горной Аджарии.

Отметим, что фестиваль сельского туризма «Гандагана» проводится в Батуми с 2015 года.