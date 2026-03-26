Студия из Ногинска вошла в топ-10 лучших школьных театров Московской области

Это — настоящий прорыв для юных артистов. Старшеклассники примерили на себя образы выдающихся исторических личностей XVIII века: императрицы Елизаветы Петровны, графа Разумовского, дипломата Бестужева и князя Трубецкого. Получилось полное погружение в эпоху, включая манеру поведения и стилистику речи. Как признались юные артисты, это позволило не только раскрыть свои актерские таланты, но и глубже понять историю России.

Особый интерес в рамках проекта вызвала работа с профессиональным оператором, что стало для участников уникальным опытом. Ребята познакомились с тонкостями съемочного процесса, научились чувствовать себя уверенно перед камерой и получили массу новых впечатлений.

Проект стал не просто театральной мастерской, а настоящим творческим праздником. На сцене царила атмосфера вдохновения, командного духа и взаимопомощи. Минувший, 2025 год, был для ребят не менее удачным и интересным. Театральная студия стала лауреатом второй степени областного фестиваля детского и юношеского художественного творчества «Юные таланты Московии».