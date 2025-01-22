Студия из Богородского округа выступила на онлайн-фестивале новогодних сказок

Под руководством Татьяны Богданчиковой коллектив заслужил диплом в номинации «Синтетический жанр» и «Приз зрительских симпатий», а также благодарственные письма. Автором и режиссером сказки выступила Оксана Гулиева, которая обеспечила яркое и запоминающееся представление, вложив много сил и креативных идей в создание этой постановки.

Студия начала свою деятельность в марте 2022. За короткий срок она успела подготовить несколько успешных цирковых представлений, которые привлекли внимание зрителей и экспертов. Благодаря профессионализму педагога, увлекательным тренировкам и упорству детей, участники смогли достичь значительных успехов. Занятия в студии охватывают воздушную гимнастику, акробатику, жонглирование и эквилибристику, что позволяет участникам развивать разнообразные навыки и таланты.