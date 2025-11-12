Студия из Богородского округа стала финалистом всероссийского кинофестиваля

Воспитанники Буньковского сельского Дома культуры окунулись в необыкновенную атмосферу кино в рамках VIII Всероссийского фестиваля детско-юношеских фильмов «Зеркало Будущего». Богородский округ на фестивале представляли участники студии «МультяшКино»: оператор Захар Кулин, режиссер-сценарист Мария Кидинова и руководитель Марина Рудик.

«Зеркало Будущего» — это образовательный проект, где школьник и подростки от 12 до 18 лет пробуют себя в кинотворчестве. В рамках фестиваля провели мастер-классы, вебинары для юных творцов со всей России. Программа включала разные направления: игровое, анимационное и документальное кино, репортаж, видеоблог.

Каждый год около 150 подростков и их наставников представляют свои фильмы на конкурсах, создают новые работы и получают гранты для развития студий.

В этом году фестиваль проходил в Одинцовском городском округе, на территории парк-отеля «Покровское Лесное». Ребятам из Буньковского сельского Дома культуры посчастливилось впервые присоединиться к этому масштабному проекту. Всех участников разбили на команды.

В рамках коллаборации был снят репортаж, который отметило жюри. При этом эксперты выделили работу Марии и Захара, а также юного ведущего из Твери Ярослава Петрова. Также ребята сняли короткометражный художественный фильм «Секрет старого дерева».

Помимо этого, студия «МультяшКино» стала финалистом фестиваля с короткометражным художественным фильмом «Скамейка». По словам ребят, больше всего им запомнилась атмосфера творчества и вдохновения, которая царила на площадке, а также невероятные работы других юных кинематографистов.