Студия хореографии из Серпухова победила на всероссийском конкурсе

Образцовая хореографическая студия «Сильфида» получила высшую награду — Гран-при — на Девятой национальной премии в области современной хореографии. Конкурс проходил в Сочи на сцене «Сочи-Парк Арены».

Коллектив также получил специальную награду «Признание коллег» по итогам голосования профессионального хореографического сообщества и денежный грант. Победу принесли номера «Сам по себе», «К-141» и спектакль «Фальшивое зеркало», поставленные балетмейстером Кристиной Селивановой. Каждая из этих работ получила звание Лауреата первой степени.

Заместитель главы муниципалитета Оксана Лебедева поздравила коллектив под руководством Людмилы Починской с победой. Она отметила, что успех в Сочи стал закономерным итогом многолетней работы и стремления к совершенству на протяжении всей 60-летней истории «Сильфиды», и пожелала новых творческих высот.