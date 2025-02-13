Студия Артемия Лебедева разработала фирменный стиль Серпухова

Студию Артемия Лебедева, которая за 30 лет своего существования реализовала более пяти тысяч проектов, считают самой крупной в Восточной Европе. Работа над айдентикой Серпухова заняла у дизайнеров почти год.

За это время художникам удалось создать уникальный стиль, в котором сочетаются элементы древнего Серпухова и современная составляющая, присущая округу в новом статусе наукограда. Ключевой концепцией бренда стала идея объединения.

Сердцем логотипа является павлин — главный геральдический символ округа, объединивший в себе элементы гербов Серпухова, Протвина и Пущина. Идентичность каждого из городов сохранили: они имеют собственную символику и цветовое решение, подчеркивающие их уникальность. В рамках разработки айдентики создали городскую навигацию, авторский шрифт, а также оригинальный паттерн.

Специально разработанная система символов станет новой визитной карточкой округа. В настоящее время ведется активная работа со всеми хозяйствующими субъектами муниципалитета по внедрению и правильному использованию нового стиля.