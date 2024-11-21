Студенты из Зарайска победили во всероссийском конкурсе молодежных проектов

Студенты Зарайского педагогического колледжа стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена» и планируют потратить выигранные средства на обучение. Они отличились в различных номинациях на финале конкурса, который прошел в Нижнем Новгороде.

В этом году в финале пятого сезона конкурса участвовали 600 студентов со всей страны, и делегация Зарайского педагогического колледжа стала самой многочисленной среди учебных заведений Московской области. Все семь студентов колледжа дошли до финала, и каждый из них стал лауреатом в своей категории. Призовой фонд конкурса зависел от курса участника: от 100 тысяч до одного миллиона рублей.

Темы кейсов на конкурсе были связаны с семьей и профессиональным развитием. Студенты должны были, например, составить генеалогическое древо своей семьи или придумать концепцию телешоу о разработке чат-бота для медицинских вопросов. Одной из победительниц, Полине Поздняковой, удалось выиграть миллион рублей, став первым миллионером в своей семье.

Кроме конкурсных заданий, участники проходили образовательную программу с лекциями и марафоном, где решали девять кейсов. Зарайские студенты проявили отличные результаты, а их победы стали результатом усердной работы и подготовки.

Среди победителей — Полина Позднякова и Алина Якунина, которые получили по одному миллиону рублей, а также Мария Кирюшкина и Вероника Ковалевич, выигравшие по 200 тысяч рублей. Владимир Кузнецов и Анна Ломтева, а также Валерия Павлова стали лауреатами второй степени и получили по 100–200 тысяч рублей.

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