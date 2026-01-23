Студенты встретились с писателем в Раменском

В округе продолжается реализация программ по внеурочному литературному развитию молодежи. 21 января учащиеся первых и вторых курсов местного колледжа в рамках учебного плана посетили Центральную Раменскую библиотеку.

Мероприятие, организованное при поддержке Министерства образования Московской области, было посвящено вопросам сохранения исторической памяти и преемственности поколений. Главным гостем встречи стал писатель Александр Макаренков. В центре обсуждения оказалось творчество советского прозаика Бориса Васильева, чьи произведения о Великой Отечественной войне стали эталоном «лейтенантской прозы».

Макаренков подчеркнул, что русская классика — это не просто набор текстов, а фундамент, на котором строится мировоззрение современного человека и его гражданская позиция. Особое внимание автор уделил тому, как темы подвига и морального выбора, поднятые Васильевым, находят отклик в сегодняшних реалиях. Встреча быстро вышла за рамки стандартной лекции и переросла в полноценную дискуссию. Студенты интересовались как меняются художественные приемы в изображении войны в современной литературе, в чем заключается секрет долголетия классических произведений и каким образом искусство помогает сохранить правду о предках.

Организацию и педагогическое сопровождение группы обеспечивали преподаватели Светлана Солошенко и Ирина Соболева. По их словам, подобные выездные занятия в библиотечной среде позволяют учащимся по-новому взглянуть на обязательную программу.