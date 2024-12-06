Студенты из Воскресенска стали призерами областного турнира по стрельбе

Команда студентов, обучающихся на специальности «Правоохранительная деятельность», приняла участие в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки. Состязания прошли в Коломне и собрали команды из разных городов.

Событие состоялось на базе конькобежного центра Коломна и было приурочено ко Дню воинской славы России. Организатором выступила Московская областная организация «Динамо» при поддержке полициии России по городскому округу Коломна. Участие в соревнованиях приняли сотрудники полиции, ученики гимназии девятого класса «Друзья полиции» и студенты колледжей.

Команда воскресенского колледжа заняла второе место в командном зачете. В личных соревнованиях среди мужчин отличился студент Роман Орехов из группы ДПД-3, завоевавший серебро. Среди девушек лучшей стала Алина Баранова, также из группы ДПД-3, показавшая максимальный результат. Бронзовую награду завоевала Алена Шишкина из группы ДПД-1/9.

Этот успех стал значимым достижением для студентов и еще одним шагом в их профессиональном развитии.

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