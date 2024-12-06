Студенты приняли участие в депутатском приеме жителей в Воскресенске

В общественной приемной партии «Единая Россия» в Воскресенске прошел прием граждан. Студенты колледжа смогли попробовать свои силы в юридической практике.

Консультативный прием граждан провели председатель Совета депутатов Сергей Матвиенко, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Слепов, представитель уполномоченного по правам человека Марина Николаева, а также преподаватель и студенты Воскресенского колледжа. Будущие специалисты по правоохранительной деятельности Диана Зайцева и София Соловей активно участвовали в обсуждении вопросов, помогали с разъяснениями законодательства и предлагали свои консультации.

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