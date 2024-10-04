Экскурсию на завод упаковочных материалов провели для студентов колледжа в Воскресенске

Первокурсники из Воскресенского колледжа побывали на одном из самых современных и высокотехнологичных производств Подмосковья. Для студентов устроили экскурсию на предприятие «Констанция ТТ».

Компания специализируется на изготовлении гибкой упаковочных материалов с высокими барьерными свойствами для фармацевтической и пищевой промышленности. Молодые люди, которые обучаются в колледже по специальностям «Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства» и «Управление качеством продукции, процессов и услуг», познакомились с работой предприятия.

Студентам показали весь производственный процесс, от сырья до готовой продукции, рассказали о требованиях к качеству и современных технологиях. Учащиеся колледжа узнали, какие профессии востребованы на заводе, который занимается производством упаковки, и смогли оценить перспективы получения работы в этой сфере промышленности.

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