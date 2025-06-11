Студенты Волоколамского техникума стали призерами патриотического конкурса

С 1 по 31 мая в Подмосковье проходил региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских проектов «Без срока давности». В числе победителей — студенты Волоколамского аграрного техникума «Холмогорка» Оксана Артемова и Матвей Лосев. Их научным руководителем стала преподаватель Светлана Никифорова.

В этом году конкурс был посвящен сохранению памяти о трагических событиях Великой Отечественной войны — о мирных жителях СССР, ставших жертвами нацистов и их пособников. Как сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области, студенты аграрного техникума представили работу в категории, связанной с местами памяти, где происходили массовые убийства советского народа. Их исследование под названием «Волоколамские факты геноцида советских военнопленных» стало призером в своей номинации.