Студенты во Фрязине посетили производство автомобильной техники

Студенты «Щелковского колледжа» и волонтеры «Молодой гвардии» побывали на заводах «Ф-МоторСпорт» и «Аврора Трейлер». В рамках профессиональной ориентации они познакомились с полным циклом производства специализированной автомобильной техники.

Ученикам показали процессы сборки багги, включая модели «Алабай» и новейший грузовой багги «Маламут», а также производственные линии по изготовлению эвакуационных тележек «ТЭТЭ», «Аленка» и электроэндуро «Койот».

Руководители предприятий предложили студентам пройти здесь практику. Такие мероприятия позволяют учащимся применить полученные знания на практике и сформировать профессиональные компетенции, востребованные на современных промышленных предприятиях.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.