Студенты в Воскресенске посетили завод по производству минеральных удобрений

Студенты первого курса Воскресенского колледжа посетили филиал «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“». Сотрудники предприятия познакомили будущих специалистов с современным оборудованием и инженерной инфраструктурой.

Студенты обучаются по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства». Начальник отдела инженерно-технических средств защиты филиала Артем Таранов рассказал о работе подразделения и комплексном техническом обеспечении.

Начальник участка в цехе ремонта контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА) Павел Комаров познакомил студентов с устройством газоанализаторной лаборатории и приборами контроля воздуха. Павел Комаров разобрал виды неисправностей, их диагностику и ремонт. Он подчеркнул, что сотрудники должны своевременно калибровать измерительные устройства для получения точных данных.

Студентам рассказали про значимость профессии слесаря КИПиА и смежных специальностей, связанных с автоматизацией производства. Ребята узнали о том, какие вакансии открыты на предприятии, перспективах карьерного роста и профессионального развития в филиале «ВМУ».

«Уралхим» взаимодействует с профильными учебными заведениями и участвует в подготовке профильных квалифицированных кадров для химической отрасли.