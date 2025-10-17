Студенты в Серпухове прошли интенсив по технологиям развивающего общения

Интенсив клуба «Авторские технологии Н. П. Гришаевой: развивающее общение в группе детского сада» провели в Международной педагогической академии дошкольного образования в Серпухове. Студенты третьего курса Губернского колледжа стали участниками мастер-класса.

Ребятам рассказали про авторскую технологию «Развивающее общение» и принципах эффективного взаимодействия с детьми в дошкольной и младшей возрастных группах. Программа тренинга состояла из упражнений и разборов реальных ситуаций. Участники выполняли задания под руководством автора методики и закрепили на практике полученные знания.

Студенты освоили полезные приемы, познакомились с готовыми алгоритм-картами педагогического взаимодействия, разобрали их на примерах, проанализировали ситуации «Собственный нравственный выбор». Ребята получили рекомендации к использованию в повседневной работе с группами, а организаторы отметили вовлеченность студентов.